05 мая 2024, 16:28
Швейцария понадеялась на участие Китая и Индии в конференции по Украине
Президент Амхерд: Индию, Китай и Южную Африку позвали на конференцию по Украине
Швейцария надеется, что Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка примут участие в июньской конференции по Украине. Такое заявление сделала президент Виола Амхерд в интервью изданию Blick.
В июне Швейцария будет принимать украинскую «мирную конференцию» в Бюргенштоке. Журналисты отметили, что несколько недель назад Амхерд говорила о положительных сигналах из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, и поинтересовались, «были ли уже приняты обязательства».
Реклама
«Мы только что разослали приглашения на этой неделе. Я уверена, что будет хорошая явка», — ответила президент.
Амхерд также заявила, что Швейцария не будет поставлять оружие Украине, но и отказывать от закупок для укрепления собственной обороноспособности не станет.
Так называемая «мирная конференция» в Швейцарии по украинскому конфликту, которая пройдет без участия России, тем не менее принесет ей тройную пользу. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил — в первую очередь мероприятие станет свидетельством краха «мирного плана» Зеленского.
Африка
Индия
Бразилия
Украина
Китай
Швейцария
Реклама
Реклама