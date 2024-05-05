Спецоперация 05 мая 2024, 16:28 Швейцария понадеялась на участие Китая и Индии в конференции по Украине Президент Амхерд: Индию, Китай и Южную Африку позвали на конференцию по Украине Ministry of Defense of Ukraine

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Швейцария надеется, что Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка примут участие в июньской конференции по Украине. Такое заявление сделала президент Виола Амхерд в интервью изданию Blick.

В июне Швейцария будет принимать украинскую «мирную конференцию» в Бюргенштоке. Журналисты отметили, что несколько недель назад Амхерд говорила о положительных сигналах из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, и поинтересовались, «были ли уже приняты обязательства».

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«Мы только что разослали приглашения на этой неделе. Я уверена, что будет хорошая явка», — ответила президент.

Амхерд также заявила, что Швейцария не будет поставлять оружие Украине, но и отказывать от закупок для укрепления собственной обороноспособности не станет.

Так называемая «мирная конференция» в Швейцарии по украинскому конфликту, которая пройдет без участия России, тем не менее принесет ей тройную пользу. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил — в первую очередь мероприятие станет свидетельством краха «мирного плана» Зеленского.