Лавров заявил, что 17 странам присвоят единый статус партнеров ШОС

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примут решение об унификации статусов наблюдателей и партнеров по диалогу — обе категории будут объединены в единый статус партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его процитировал ТАСС .

«Мы поработали продуктивно. Это часть подготовки к саммиту ШОС, который состоится осенью в Бишкеке», — сказал глава министерства.

В проектах документов для глав государств предусмотрено создание универсального центра по противодействию новым вызовам, а также центра по борьбе с наркотическими преступлениями.

«И предстоит объявить о том, что вместо партнеров по диалогу и наблюдателей будет теперь единая категория партнеров ШОС», — сказал Лавров.

Он отметил, что у ШОС 10 постоянных членов, 15 стран-партнеров и два наблюдателя. Все 17 государств из двух последних категорий будут переведены в единый статус партнеров.