Лавров и Ван И подтвердили совпадение подходов по большинству вопросов

В Киргизии на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС встретились главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Министры обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки. Они выразили удовлетворение динамикой развития отношений всеобъемлющего партнерства, достигших беспрецедентно высокого уровня.

Особое внимание стороны уделили 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В этом году Москва и Пекин проводят совместные мероприятия в третьих странах и при международных организациях.

Лавров и Ван И обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе майского визита президента России Владимира Путина в Китай. Также состоялся обмен мнениями по взаимодействию в рамках ШОС и перспективам развития организации.

Министры подтвердили важность координации между Москвой и Пекином в ООН, БРИКС, G20, АТЭС и других форматах. По итогам встречи стороны констатировали совпадение подходов по большинству вопросов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев сообщил, что российскую делегацию на саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне возглавит Путин.