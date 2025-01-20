Лавров и глава МИД Армении встретятся 21 января в Москве

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян проведут встречу 21 января в Москве. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят сотрудничество двух стран, в том числе в ЕАЭС, а также нормализацию отношений Армении и Азербайджана.

«Рассчитываем, что предстоящая встреча пройдет в конструктивном ключе, поможет продвинуть практические вопросы взаимодействия, поспособствует укреплению безопасности и стабильности в Закавказье», — добавили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Армянский глава правительства рассказал о стремлении в Евросоюз, российский лидер дал оценки и комментарии.