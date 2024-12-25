Квоты, вузы и безопасность. О чем говорили на встрече Путин и Рахмон

Переговоры главы России Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялись в Ленинградской области. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля . Что обсуждали лидеры двух стран — в материале 360.ru.

Межрегиональное сотрудничество

Путин напомнил, что многие российские субъекты и районы Таджикистана напрямую взаимодействуют друг с другом.

«Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан — наш надежный союзник и хороший экономический партнер», — отметил российский лидер.

Образование и язык

Президент России выразил готовность повысить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах. По его словам, власти согласны обеспечить такую возможность таджикистанцам в ближайшее время.

Также РФ будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке, пообещал Путин. Сейчас в соседнем государстве 72 педагога из России, в следующем туда направят еще 10 преподавателей.

Сфера безопасности

Российский лидер указал на успешное сотрудничество России и Таджикистана в сфере безопасности на международной арене. Путин отметил, что такое сотрудничество проходит «именно как с ближайшим нашим союзником — очень доверительно и конструктивно».

Торговля

Эмомали Рахмон сообщил, что по итогам года Россия стала главным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Товарооборот между двумя странами увеличился почти на 20%.