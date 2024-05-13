Режим ЧС ввели на юго-западе Якутии из-за паводка | 360°

Экология 13 мая 2024, 06:39 Режим ЧС ввели на юго-западе Якутии из-за паводка Администрация Олекминского района Якутии ввела режим ЧС из-за паводка Пресс-служба МЧС

Читать 360 в

В Олекминском районе на юго-западе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложной паводковой ситуации на реке Лена. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства региона Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале.

«В муниципальном образовании объявлен режим чрезвычайной ситуации. Обстановка сложная в трех населенных пунктах», — заявил он.

Реклама

К трем часам утра по московскому времени в населенном пункте Кыллах зафиксировали незначительный спад воды и подтопление 62 придомовых территорий. В Нерюктяйинске 1-м ушли под воду 18 участков, уровень воды медленно снижался. В Хоринцах паводковая обстановка не изменилась, в зоне подтопления оказались 38 домов. Дмитрий Садовников сообщил, что в общей сложности эвакуировали более 150 жителей, из них в пунктах временного размещения остались 78 человек.

Ми-8 совершил в Олекминском районе два рейса. Первый вице-премьер сообщил, что воздушное судно вывезло жителей в поселок Даппарай. Еще один вертолет задействуют в проведении взрывных работ.

Прорыв дамбы произошел в Усть-Ишимском районе в Омской области. Жителей эвакуировали.