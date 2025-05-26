Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов в Кремле высказался против введения уголовной ответственности для компаний, выдающих импортные товары за отечественные. Он предложил ограничиться финансовыми санкциями.

«Если практика показывает, что нужно какое-то ужесточение… Нужен же не только контроль, но и санкции какие-то за нарушения», — прокомментировал он ситуацию в отрасли.

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров отметил, что для усиления санкций можно ввести уголовную ответственность.

«Уголовную надо вводить сразу, говорит. Кто в КГБ работал — я или он? Почему сразу уголовную? Социальную надо, экономическую», — ответил президент.

В то же время президент допустил возможность введения санкций за несоблюдение правил в области закупок оборудования российского производства. По его мнению, иногда под видом отечественных деталей и компонентов могут поставляться некачественные товары.

Путин также заявил, что российское руководство будет активно оказывать поддержку отечественному бизнесу за рубежом. Он выразил уверенность, что российские предприниматели сумеют достичь желаемого результата, сочетая при этом доступные цены с высоким качеством.