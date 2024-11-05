При продвижении русского языка на территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей необходимо избегать опыта СССР, когда население насильно заставляли учить украинский. На это указал президент России Владимир Путин в ходе Совета по поддержке русского языка и других языков народов страны.

«Политика коренизации проводилась достаточно агрессивно, настойчиво. Просто реально заставляли людей учить украинский язык, людей, которые считали своим родным языком русский», — напомнил глава государства.

Путин отметил, что в настоящее время внимания русскому языку уделяют больше, и призвал не повторять ошибок прошлого.

Президент подчеркнул, что русский язык был и остается одной из ключевых и фундаментальных ценностей. Он также одобрил идею создания единых госучебников по этому предмету.