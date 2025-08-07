Трамп намекнул Зеленскому и ЕС, что предложит Путину сделку по Украине

Bloomberg: Трамп обсудит с Путиным «вопрос обмена территориями» с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и странам Евросоюза, что обсудит с российским лидером Владимиром Путиным «вопрос об обмене территориями». Об этом сообщил Bloomberg .

«В ходе телефонного разговора с Зеленским Трамп рассказал союзникам, что рассматривает возможность проведения саммита, и предположил, что Путин будет открыт для мирных переговоров в обмен на обсуждение обмена территориями», — отметило агентство.

Американский лидер подтвердил информацию, что есть «очень большая вероятность» его встречи с российским президентом. Главной темой диалога станет урегулирование конфликта на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что саммит смогут подготовить не раньше следующей недели, так как сторонам «еще предстоит преодолеть множество препятствий».

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что страны согласовали место, где состоятся переговоры. США и Россия договорились провести саммит в ближайшие дни.