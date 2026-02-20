Медведев заявил, что с Каллас не общаются даже коллеги по ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем видеосообщении в MAX прокомментировал деятельность главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Он заявил, что она не пользуется авторитетом даже среди европейских коллег.

«Вы сказали Кая Каллас — а кто это такая?» — заметил зампред Совбеза.

Он добавил, что министры иностранных дел ряда стран ЕС не стремятся к контактам с Каллас, а на уровне США интерес к взаимодействию также невысок.

В интервью ИС «Вести» Медведев объяснял необычную лексику в своих публикациях влиянием семейного воспитания, отметив, что его мать была филологом и он старается «не посрамить» ее.

Посты зампред Совбеза в соцсетях нередко сопровождаются образными выражениями. Так, комментируя разногласия внутри украинского руководства, он называл Валерия Залужного «свидомым фельдмаршалом», Владимира Зеленского — «генитальным паяцем» и «коверным клоуном», а сам конфликт охарактеризовали как «схватку» и призвал запасаться попкорном.