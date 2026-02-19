«Стараюсь не посрамить». Медведев объяснил необычные языковые обороты в речи

Медведев о речевых оборотах: у меня мама филолог, стараюсь не посрамить

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с ИС «Вести» прокомментировал использование необычных языковых оборотов в сообщениях в соцсетях.

«У меня мама филолог, я поэтому стараюсь не посрамить», — объяснил политик.

Недавно экс-главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью иностранному изданию. Медведев не преминул прокомментировать слова украинского политика. Выступление Залужного он назвал «схваткой свидомого фельдмаршала и коверного клоуна», а также предложил «запасаться попкорном».

Также зампред Совбеза «прошелся» по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он определил его как «никудышнего клоуна» и «полезного идиота».