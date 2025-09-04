КС не нашел противоречий в правилах сбора подписей на выборах президента

Конституционный суд отказал баллотировавшемуся в президенты в 2024 году Борису Надеждину в жалобе на порядок сбора и заверения необходимых подписей. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Надеждин пытался опротестовать требования к предельно допустимой доле брака в автографах (не более 5%) и то, что заключения проверяющих подписи экспертов невозможно оспорить.

Суд ответил ему, что Конституция не регулирует напрямую проведение выборов, а федеральный законодатель вправе устанавливать ограничения, соответствующие принципам народовластия, политического плюрализма и юридического равенства. Требования к подписям призваны исключить из предвыборной гонки кандидатов, не имеющих достаточного уровня поддержки избирателей. Кроме того, проверка нормативных актов Центризбиркома в принципе не входит в компетенцию Конституционного суда.

ЦИК признал недействительными 9147 из 104 734 подписей, предоставленных Надеждиным. Сам кандидат утверждал, что собрал гораздо больше, однако ему все равно отказали в регистрации.