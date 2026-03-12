Захарова: решение крымчан о воссоединении с Россией — это исторический выбор

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, обозвавшему нелюдями сторонников воссоединения Крыма с Россией, и указала ему на легитимность состоявшегося референдума. Свое мнение она выразила на брифинге .

«Я напомню этому самому банковскому отребью, что тогда происходило на самом деле, в 2014 году 16 марта. Это был исторический выбор», — сказала она.

Дипломат назвала чудовищными слова, который допустил Зеленский в адрес людей, принявших участие в том референдуме. Она отметила, что поведение президента шокирующее.

«То, что Зеленский сказал в их адрес сейчас, в эти дни — шокирует. Он их назвал <…> нечеловеческими особями», — напомнила Захарова.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия доведет до конца процесс возвращения изначально русских территорий в «родную гавань», как этого хотят русскоязычные жители Украины. Он отметил, что жители Крыма, Новороссии и Донбасса свою волю уже выразили на референдумах.