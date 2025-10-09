Крушение борта AZAL в Актау спровоцировал украинский БПЛА

Путин: причиной крушения борта AZAL в Актау стал украинский беспилотник

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым напомнил об извинениях за крушение самолета AZAL. Он связал катастрофу с находившимся на тот момент в небе украинским беспилотником.

По словам Путина, российская сторона в день ЧП вела три украинских БПЛА, которые пресекли границу России. Две ракеты, выпущенные системой ПВО, не поразили азербайджанский самолет напрямую, взрыв случился в нескольких метрах от него. Скорее всего, воздушное судно задели обломки дрона.

Экипажу AZAL, подчеркнул президент, предлагали приземлиться в Махачкале, но он отправился в аэропорт базирования. Путин отметил, что причины крушения борта стали понятны только после подробного анализа ситуации.

«Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям», — добавил он.

Глава государства заверил, что российская сторона также даст правовую оценку действиям всех должностных лиц.

Ранее МИД России опроверг информацию о якобы невыплате страховых денег пострадавшим и родственникам погибших при катастрофе самолета AZAL. Там назвали эти данные циничным вбросом.