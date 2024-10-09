«Кругляк гоним за рубеж». Путина возмутил импорт продукции из древесины

Россия, имея богатые запасы древесины, продолжила продавать ее за рубеж и импортировать готовую продукцию. Президент России Владимир Путин на совещании по новым промышленным инвестпроектам призвал решить эту проблему.

«Лесосека-то огромная, а продукцию из древесины самую разную — и бумагу высококачественную, и чего только другого не производят из этих материалов, — многое из этого мы закупаем за границей. <…> Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию», — возмутился он.

Путин напомнил, что Россия обладает одной из крупнейших в мире лесосек. Ситуацию с экспортом древесины и импортом изделий он назвал странной. Президент сообщил, что она меняется к лучшему не так быстро, как хотелось бы.

Доходы регионов от экспорта леса к 2023 году выросли почти на 17%, сообщили «Известия». Лидерами поставок являлись Красноярский край, Иркутская область и Республика Коми.