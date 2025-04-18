«Кровавый клоун». Захарова разгромила Зеленского за его санкции против Куклачева
Санкции Украины против Куклачева вызвали резкую реакцию Захаровой
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова резко прокомментировала введение Украиной санкций против известных российских артистов. Публикацию чиновница разместила в своем Telegram-канале.
Захарова назвала украинского лидера Владимира Зеленского «кровавым клоуном», который ввел санкции против человека, «дарящего детям радость» — дело в том, что Украина ввела рестрикции в том числе и в отношении дрессировщика Юрия Куклачева.
Дипломат подчеркнула контраст между образом Куклачева и решением украинского лидера. К посту Захарова прикрепила фото с известным мемом с котами, где опосредованно назвала Зеленского «наркоманом».
Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях в отношении 20 российских деятелей искусства и спорта 18 апреля Под ограничениями, помимо Куклачева, оказались певец Шаман (Ярослав Дронов), балетмейстер Николай Цискаридзе, актриса Ирина Апексимова, музыканты Александр Розенбаум, Гарик Сукачев, режиссер Егор Кончаловский, а также известные спортсмены, в частности, Софья Великая.
Включил Зеленский в санкционный список и Джигурду. Российский артист счел это признанием своих заслуг.