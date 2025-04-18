«Кровавый клоун». Захарова разгромила Зеленского за его санкции против Куклачева

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова резко прокомментировала введение Украиной санкций против известных российских артистов. Публикацию чиновница разместила в своем Telegram-канале .

Захарова назвала украинского лидера Владимира Зеленского «кровавым клоуном», который ввел санкции против человека, «дарящего детям радость» — дело в том, что Украина ввела рестрикции в том числе и в отношении дрессировщика Юрия Куклачева.

Дипломат подчеркнула контраст между образом Куклачева и решением украинского лидера. К посту Захарова прикрепила фото с известным мемом с котами, где опосредованно назвала Зеленского «наркоманом».

Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях в отношении 20 российских деятелей искусства и спорта 18 апреля Под ограничениями, помимо Куклачева, оказались певец Шаман (Ярослав Дронов), балетмейстер Николай Цискаридзе, актриса Ирина Апексимова, музыканты Александр Розенбаум, Гарик Сукачев, режиссер Егор Кончаловский, а также известные спортсмены, в частности, Софья Великая.

Включил Зеленский в санкционный список и Джигурду. Российский артист счел это признанием своих заслуг.