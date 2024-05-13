Крестивший Андрея Белоусова священник рассказал о его характере | 360°

Власть 13 мая 2024, 22:46 Крестивший Андрея Белоусова священник рассказал о его характере Священник Царевский, который крестил Белоусова, назвал его патриотом РИА «Новости»

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Священник Леонид Царевский, который крестил назначенного министром обороны России Андрея Белоусова, назвал нового главу ведомства патриотом и честным человеком. Об этом протоиерей заявил в беседе с РИА «Новости».

«Когда он (Белоусов — прим. ред.) покрестился, был просто одним из госслужащих. Потом иногда приезжал в гости, помогал в алтаре, исполнял некоторые обязанности алтарника», — сказал он.

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Мужчина крестился в 47 лет. Это следует из приходской газеты общины храма Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково в Троицком административном округе Москвы.

Ранее политолог Сергей Маркелов рассказал, почему главой Минобороны РФ назначили именно Адрея Белоусова, который ранее занимал пост первого вице-премьера страны. По мнению эксперта, специальная военная операция поменяла философию ведомства, и понадобился руководитель, имеющий опыт управления экономическими вопросами.