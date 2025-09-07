Кремлевское меню. От пельменей для Обамы до «вкусной дипломатии» с мороженым

В Кремле еда давно перестала быть просто едой — она играет роль своеобразного языка дипломатии. Каждое блюдо на переговорах подбирается не только с учетом вкусов, но и с учетом безопасности, оглядкой на религиозные нормы и возможность произвести впечатление, сообщил сайт kp.ru .

Закуски обычно начинаются с морепродуктов. В Стрельне морские гребешки подавались для Александра Лукашенко, а в Константиновском дворце президента Боливии Луиса Арсе угощали салатом из камчатского краба. Сырые устрицы, впрочем, в кремлевском меню не встретишь — вдруг отравится кто-то из гостей. Если прием проходит за пределами столицы, на столе появляются блюда местной кухни. Так, на церемонии на саммите БРИКС в Казани подавали кыстыбый с картофелем.

Супы в Кремле воспринимают как гастрономическое послание. Ким Чен Ыну подали уху, Си Цзиньпину — борщ с уткой, Реджепу Тайипу Эрдогану — харчо. Но самым «народным» символом остаются пельмени. В 2009-м Владимир Путин угощал ими Барака Обаму, позже их подавали и другим делегациям — но уже с начинками из краба, нерки или осетрины.

На горячее всегда два варианта: рыба или мясо. Путин чаще склоняется к рыбе — осетрина, треска и даже легендарная копченая белуга. Мясо тоже в почете: от утки до ягнятины.

Десерты — отдельная история. Кремлевские повара славятся щербетом: каждый раз придумывают новый вкус, чтобы не повторяться. Но настоящая слабость президента — мороженое. Этой сладостью он угощал Си Цзиньпина, причем однажды даже привез в Китай ящик в подарок.

Иногда кулинарная дипломатия приобретает камерный вид. Так, на показанных журналистом Павлом Зарубиным кадрах президентской кухни хозяин угощает гостя кефиром и фруктами. На столе стоит мед, соевый соус, бумажные салфетки и стопки документов, а на полке — икона.