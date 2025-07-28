Кремль заявил об отсутствии в графике Путина разговора с Эрдоганом

Песков: в графике Путина нет переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин пока не планирует проведение переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что при необходимости диалог возможно организовать за несколько часов.

«В графике нет разговора с президентом Эрдоганом, но с нашими турецкими друзьями у нас есть возможность согласовывать разговоры на высшем уровне буквально за считаные часы», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия очень признательна Турции за ее участие в урегулирование конфликта на Украине и предоставление площадки для встречи двух делегаций.

В последний раз президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры 18 июля. Темами беседы глав государств стали урегулирование конфликта на Украине и новый всплеск насилия в Сирии.

Президенты договорились о необходимости урегулирования обстановки в арабской республике. Также Путин отметил вклад собеседника в разрешение украинского кризиса дипломатическим путем.