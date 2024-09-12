Публичные обсуждения о снятии ограничений на использование украинскими боевиками дальнобойного оружия для ударов по России не более чем неудачное прикрытие. США уже приняли окончательное решение. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Украина, получив полную свободу действий, продолжит террористические атаки, направленные на социальные объекты на территории России.

«Процесс действительно пошел, идет такая, я бы сказал, камуфляжная дискуссия. Очевидно, что решение давно принято», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что разрешением использования дальнобойного оружия Запад демонстрирует желание продолжение боевых действий «до последнего украинца».

«Здесь не нужно сгущать краски, но это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в конфликт и это приведет к соответствующей реакции России», — предупредил Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские боевики при выборе целей на территории России используют данные военно-космической разведки НАТО. Он подчеркнул, что страны Запада не только предоставляют ВСУ вооружения, но и фактически указывают, куда нужно наносить удары.