Предоставление Францией украинской стороне данных разведки для нанесения ударов вглубь территории России является отказом всех систем, связанных с функционированием пространства ЕС. Об этом журналисту программы «Вести» на канале «Россия 1» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Французская сторона заявила, что предоставляет координаты для нанесения удара вглубь России. Это официальное заявление. Что это, как не отказ систем, связанных с функционированием пространства Евросоюза и Франции в частности?» — задался он вопросом.

Песков признался, что эта информация его поразила.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро признал, что страна предоставляет разведданные Украине для нанесения ударов по территории России. До него эту информацию озвучивал глава киевского режима Владимир Зеленский.