Песков: Россия готова к мирному урегулированию, но ЕС и Украина не пожелали

Демонстрация абсолютного нежелания Украины и Евросоюза начать дипломатическое урегулирование конфликта привело к усилению напряженности. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона подтвердила свою готовность к переходу на мирное урегулирование. Президент США Дональд Трамп также говорил о необходимости сесть за стол переговоров.

«Мы делаем вывод, что он сохраняет все же политическую волю. Но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле», — заявил Песков.

Помощник президента России по внешней политике Павел Ушаков заявил, что во время саммита на Аляске глава государства согласился пойти на определенные уступки для урегулирования украинского кризиса.

Он пояснил, что договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны стать основой, которая даст старт переговорам о мире.