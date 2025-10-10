Ушаков рассказал об уступках России по Украине на переговорах в Анкоридже

Во время саммита на Аляске президент России Владимир Путин выразил готовность пойти на некоторые уступки, чтобы урегулировать украинский кризис. Об этом «Коммерсанту» сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Мы <…> пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это», — сказал он.

Ушаков добавил, что шаг со стороны России был связан с тем, что Соединенные Штаты должны получить от Европы и Украины.

Помощник Владимира Путина добавил, что Россия по-прежнему готова продолжать урегулирование конфликта.

По его словам, у американского лидера Дональда Трампа существует понимание проблемы, о которой шла речь в Анкоридже.

Ранее Ушаков заявил о готовности России поддержать присуждение Нобелевской премии мира Трампу. Также он признался, что его удивила реакция киевских властей по этому вопросу.