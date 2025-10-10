Ушаков рассказал об уступках России по Украине на переговорах в Анкоридже
Ушаков: Россия готова продолжать урегулирование украинского кризиса
Во время саммита на Аляске президент России Владимир Путин выразил готовность пойти на некоторые уступки, чтобы урегулировать украинский кризис. Об этом «Коммерсанту» сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Мы <…> пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это», — сказал он.
Ушаков добавил, что шаг со стороны России был связан с тем, что Соединенные Штаты должны получить от Европы и Украины.
Помощник Владимира Путина добавил, что Россия по-прежнему готова продолжать урегулирование конфликта.
По его словам, у американского лидера Дональда Трампа существует понимание проблемы, о которой шла речь в Анкоридже.
Ранее Ушаков заявил о готовности России поддержать присуждение Нобелевской премии мира Трампу. Также он признался, что его удивила реакция киевских властей по этому вопросу.