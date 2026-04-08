Кремль выразил недовольство публикацией закрытой беседы Путина и Орбана

Песков: опубликованная беседа Путина и Орбана не поссорит страны

В опубликованной стенограмме разговора президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана нет ничего, что могло бы рассорить страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференс-колла .

По его словам, опубликованный материал можно воспринимать как поддержку венгерского премьера.

«Мы весьма трепетно относимся к закрытому характеру тех разговоров, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров», — отметил Песков.

Представитель Кремля также назвал Орбана эффективным политиком, который отстаивает интересы своей страны. Многие силы в Евросоюзе, добавил он, не хотели бы новой победы Орбана на выборах и подыгрывают его оппонентам.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало стенограмму октябрьского разговора лидеров. В конце беседы Орбан попрощался с Путиным на русском языке.