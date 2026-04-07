Орбан попрощался с Путиным на русском языке в телефонном разговоре

Bloomberg: Орбан попрощался с Путиным по-русски в конце переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на русском языке попрощался с российским лидером Владимиром Путиным в конце их телефонной беседы. Об этом сообщило агентство Bloomberg , в распоряжении которого оказалась стенограмма переговоров.

«Венгерский премьер поблагодарил Путина и попрощался по-русски», — указали в материале.

Речь идет о телефонных переговорах, состоявшихся в октябре 2025 года. Какое именно слово применил Орбан, агентство не уточнило.

Ранее стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил Путина и российский народ за поддержку. Он опубликовал соответствующее сообщение в соцсети.