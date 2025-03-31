Надо погрозить Москве пальчиком. Решится ли Трамп на новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для начала прекращения огня на Украине. Что он имеет в виду и какие последствия ждут Россию, если в ближайшее время боевые действия не прекратятся, рассказал 360.ru профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.

«Видимо, Трамп испытывает глубокое разочарование, осознавая невозможность выполнения одного из своих главных обещаний — а именно прекратить боевые действия на Украине, если не за 24 часа, то хотя бы за 100 дней», — заявил ученый.

Он напомнил, что 100 дней в американской политической культуре — важный рубеж, по итогам которого подводят первые итоги работы очередного президента. Результаты этого периода для Трампа собеседник 360.ru назвал неутешительными. По его словам, глава Белого дома решительно и даже нахраписто подошел к решению украинского кризиса, но переоценил силы и не выполнил обещания, которые давал избирателям.

Что касается угроз ввести новые санкции, то, по мнению Фельдмана, такими высказываниями Трамп пытается оправдаться перед той частью общественности, которая обвиняет его в тесном сотрудничестве с Россией.

«Не секрет, что либеральная пресса, лояльная демократам, все время поливает его грязью. Говорят, что он бросил и предал Украину, что он в этом конфликте полностью занял сторону России. И вот Трампу, для того чтобы перестать быть мишенью для такого рода обвинений, надо показать, что он может проявлять жесткость и в отношении Москвы, погрозить ей пальчиком», — объяснил профессор.

Ранее президент США пообещал ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если сделка о прекращении боевых действий сорвется.