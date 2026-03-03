Кремль рассказал об усилиях Путина для снижения напряженности на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин предпринимает шаги для снижения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о недавних телефонных переговорах по ситуации вокруг Ирана, написал ТАСС .

«Путин, безусловно, будет прикладывать и прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности», — сказал он.

В ходе контактов с зарубежными партнерами российский лидер обращал внимание на обеспокоенность ударами по иранской инфраструктуре и намерен довести эту позицию до руководства Исламской Республики в рамках продолжающегося диалога.

Комментируя возможность проведения трехсторонней встречи по украинскому урегулированию, Песков заявил, что конкретных договоренностей о сроках и месте пока нет.

Представитель президента подчеркнул, что Москва поддерживает постоянный контакт с руководством Ирана и обсуждает с ним текущую ситуацию.