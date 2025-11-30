В Кремле заявили, что Владимир Путин перестроил свой рабочий темп под стремительное ускорение международных процессов. Об этом журналисту Зарубину рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отрывки из беседы опубликовал телеканал «Вести» .

Песков отметил, что мировая политика движется сейчас куда быстрее, чем в прежние годы. В результате и главам государств приходится отказываться от привычных протоколов.

Взамен правительства получают возможность моментально оценивать постоянно меняющуюся обстановку в геополитическом поле. Без формальностей обмен информации идет быстрее.

Дмитрий Песков уверил журналиста, что российский президент Владимир Путин легко адаптировался к новым условиям. Глава государства быстро и эффективно реагирует на ускорение процессов в мире.

Представитель Кремля объяснил, что от протоколов в геополитике приходится отказываться из-за «большой войны против России». Влияет на ситуацию и «большая ломка», которая затронула политические, экономические и правовые механизмы взаимодействия стран.

Он уточнил, что плотность контактов растет, а формат общения мировых лидеров становится более компактным и насыщенным.

Скорость согласований, необходимость быстро принимать позицию по новым вызовам и постоянный поток первичных данных — все это, по словам Пескова, требует иной логики работы.

