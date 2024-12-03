Кремль рассказал о непубличных встречах Путина

Встречи президента России Владимира Путина с советником по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексеем Кудриным и заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым носят рабочий, но не публичный характер. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что подобные встречи президент России проводит достаточно часто, но в паблик они не выходят.

«Это рабочая ситуация. Когда мы говорим „другие контакты носят непубличный характер“ — как раз это такой случай. Абсолютно рабочие контакты, мы о них, как правило, не сообщаем», — заявил Песков.

Анонс встречи Путина и Кудрина появился в минувший понедельник в Telegram-каналах журналистов кремлевского пула. Авторы уточнили, что темой предстоящей беседы станет сотрудничество «Яндекса» с учеными, занимающимися развитием биоэкономики.

В конце августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что большая часть рабочего графика президента России Владимира Путина скрыта от публики, так как общий объем работ необычайно велик.

Он пояснил, что глава государства регулирует работу различных ведомств, следит за реализацией национальных проектов, проводит международные переговоры и личные встречи, а также изучает подготовленные для него правительством и администрацией документы.