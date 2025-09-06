Кремль раскрыл планы Путина на прямую линию в 2025 году

Песков: прямую линию Владимир Путин проведет до конца года

Российский президент Владимир Путин проведет прямую линию до конца года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Когда именно пройдет мероприятие, пока не известно. Песков рассказал, что после прямой линии Владимир Путин останется и на большую пресс-конференцию.

«Да, до конца года тоже будем проводить обязательно», — сообщил Дмитрий Песков журналистам.

Прямую линию Владимир Путин проводит почти каждый год, начиная с 2001-го. Исключением стали 2004, 2012, 2020 и 2022 годы.

При этом в 2020 году прямую линию совместили с ежегодной пресс-конференцией. Через три года Кремль окончательно объединил оба формата.

Прямая линия прошла и в 2024 году. Она длилась около четырех часов. Редакция 360.ru вела прямую трансляцию.