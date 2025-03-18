Кремль раскрыл некоторые требования по завершению конфликта на Украине

В беседе с Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин подтвердил принципиальную приверженность России к мирному разрешению украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

В разговоре с американским коллегой президент России констатировал — урегулирование украинского вопроса должно носить устойчивый, комплексный и долгосрочный характер. Также Владимир Путин указал Дональду Трампу на необходимость устранения ключевых первопричин кризиса на Украине.

Обозначил Владимир Путин и законные требования России в области безопасности. Глава государства отметил также ряд существенных моментов, которые касаются вопроса контроля прекращения боевых действий на всей линии соприкосновения.

Глава России объяснил американскому коллеге и необходимость остановки принудительной мобилизации, которая продолжается на Украине. Обсудили стороны и вопрос остановки перевооружения ВСУ.

Одним из ключевых условий для блокировки дальнейшей эскалации Владимир Путин назвал полное прекращение иностранной военной помощи и обмена разведывательной информацией с Украиной со стороны западных стран.

В беседе стороны обсудили и другие вопросы. В частности, Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина провести матч между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ.