Путин заслушал доклады командующих из приграничья

Президенту Путину доложили об обстановке на линии боесоприкосновения

Президент Владимир Путин поздно вечером 24 августа заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Командиры 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 51-го парашютно-десантного полка и 56-го десантно-штурмового полка сообщили главе государства об обстановке на линии боевого соприкосновения.

Путин также заслушал утвержденные командованием предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности, отметили в пресс-службе.

Около 3,2 тысячи жителей Курской области покинули опасные регионы, сообщил официальный представитель МЧС Артем Шаров. В регионах России организовали 197 пунктов временного размещения, где сейчас находятся порядка 10 тысяч человек. Среди них — три тысячи детей.