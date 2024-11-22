Путин обозначил цели для ответа на эскалацию Запада

Президент России Владимир Путин в вечернем обращении в четверг, 21 ноября очертил контуры ответных решений на дальнейшую эскалацию со стороны Запада. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Возможности российская сторона четко продемонстрировала. Контуры дальнейших ответных действий в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно очерчены», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что Россия показала, на что способна, нанеся удар по украинской территории новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

Президент России Владимир Путин в своем вечернем обращении, в котором рассказал об успешном испытании баллистической ракеты «Орешник», заявил, что дальнейшее использование новых видов вооружений страна будет выбирать, исходя из угроз безопасности.

Глава государства подчеркнул, что Россия оставляет за собой право наносить ответные удары по военным объектам стран, чье оружие применили против нее. Такой же ответ последует на все случаи эскалации или агрессивных действий.