Кремль прокомментировал замедление работы иностранных мессенджеров

Ограничение звонков в зарубежных мессенджерах уменьшило число случаев кибермошенничества в России. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта.

За последний год российские пенсионеры потеряли 400 миллиардов рублей из-за мошенников. Эти деньги частично ушли на нужды ВСУ.

«Хотя благодаря тому, что блокируются с августа голосовые звонки иностранных мессенджеров, статистика этих преступлений кибермошенничества — она снижается», — процитировал Новикова ТАСС.

Новиков считает, что меры Роскомнадзора эффективны. Однако он указал на новую проблему: увеличение числа преступлений среди несовершеннолетних, которых подкупают для диверсий. Решение этой проблемы, по мнению Новикова, требует цифрового суверенитета и надежной отечественной платформы для общения.

Ранее Новиков рассказал, что с начала специальной военной операции россияне и организации собрали более 62,8 миллиарда рублей на нужды фронта. Он отметил, что проект Народного фронта «Все для победы» стал сильным и проявлением поддержки бойцов.