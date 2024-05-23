Кремль предложил украинцам оценить легитимность власти Зеленского

Правовая, политическая системы Украины и сами граждане должны оценить легитимность власти президента Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты на брифинге спросили его, как администрация главы государства отнеслась к продлению президентских полномочий Зеленского после 20 мая, сообщило РИА «Новости». Песков ответил, что так, как предложил на пресс-конференции в Харбине российский лидер Владимир Путин, и посоветовал перечитать текст его выступления. Позднее пресс-секретарь уточнил, что этот вопрос оставили на откуп украинцам.

«Конечно, сами украинцы должны определиться — это будет Конституционный суд или как они посчитают — сохраняется ли легитимность или нет. Наша позиция в этом и заключается», — сказал он.

Очередные выборы на Украине планировали провести в марте, но отменили из-за военного положения. Путин во время визита в Китай заявил, что обоснованность правления Зеленского следует рассматривать в рамках правовой и политической систем Украины.