Кремль поприветствовал желание графа Шереметева переехать в Россию

Нужно поощрять и приветствовать желание графа Петра Шереметева переехать из Франции в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Наш соотечественник изъявил такое желание, и, конечно, это можно только приветствовать», — сказал он.

Также Песков отметил, что Кремль получил данные от МИД России об обращении графа Петра Шереметева, желающего переехать.

До этого российское посольство в Париже сообщило о получении письма от графа Шереметева на имя президента России Владимира Путина. Он попросил российского лидера посодействовать в переезде.

Ранее популярный украинский TikTok-блогер Артур Бабич переехал в Россию. Он рассказал подписчикам о желании получить гражданство страны. Кроме того, в будущем блогер не собирается покидать ее, потому что тут живет его аудитория.