Кремль показал видео работы переводчиков на прямой линии с Путиным

Кремль показал, как проходила работа переводчиков во время программы «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным. Кадры опубликовали в официальном Telegram-канале.

«За кадром „Итогов года“: 4,5 часа синхронного перевода позади», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что двое мужчин в специальных гарнитурах, расположившихся в небольшой кабинке, переводят выступление главы государства.

Ранее стало известно, что за время прямой линии российский лидер ответил более чем на 80 вопросов. Мероприятие проходило в Гостином Дворе в Москве. Оно продлилось 4 часа 27 минут.

В центре внимания оказались участники СВО, проблемы поддержки семей и украинский кризис.