Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Си поставки энергоресурсов

Песков заявил о готовности России и Китая прийти к соглашению о поставках газа

Продолжение поставок энергоресурсов стало одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух государств подтвердили свой интерес в дальнейшем углублении сотрудничества в этой сфере. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что об этом говорится в подписанной Путиным и Си декларации по итогам встречи в Пекине.

«Как это было зафиксировано в подписанной двусторонней декларации: Россия и Китай заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран», — заявил Песков.

Представитель Кремля заметил, что коммерческие детали переговоров носили непубличный характер, так как каждая из сторон отстаивает свои интересы, дальнейший диалог по этой части сделки продолжится.

Песков добавил, что у него нет сомнений, что стороны придут к необходимым договоренностям.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в мае не договорились о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Причиной стала позиция Китая, который выставил требование о продаже энергоносителя по внутрироссийским ценам. Такая стоимость контракта не устраивает российскую сторону.