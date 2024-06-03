Причиной затягивания переговоров между КНР и Россией по «Силе Сибири — 2» является желание китайской стороны приобретать газ по внутрироссийским ценам. Об этом сообщила газета Financial Times .

По информации авторов материала, Китай не хочет переплачивать за будущие поставки природного газа из России по указанному маршруту и не намерен идти на уступки в этом вопросе.

«„Сила Сибири — 2“ обсуждается сторонами уже длительное время, однако стоимость газа, которую предлагает КНР в рамках будущих контрактов, не устраивает Москву», — уточнили в статье.

Президент Владимир Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» для поставок отечественного газа в Китай стал «сделкой века». Он отмечал, что благодаря нему вырос уровень успешной реализации совместных проектов России и Китая, среди которых — подключение китайских компаний к СПГ-проектам РФ и строительство новых атомных энергоблоков в КНР с участием российских специалистов.