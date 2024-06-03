Стала известна главная причина затягивания переговоров по «Силе Сибири — 2»
FT: Китай требует поставок газа по «Силе Сибири — 2» по внутрироссийским ценам
Причиной затягивания переговоров между КНР и Россией по «Силе Сибири — 2» является желание китайской стороны приобретать газ по внутрироссийским ценам. Об этом сообщила газета Financial Times.
По информации авторов материала, Китай не хочет переплачивать за будущие поставки природного газа из России по указанному маршруту и не намерен идти на уступки в этом вопросе.
«„Сила Сибири — 2“ обсуждается сторонами уже длительное время, однако стоимость газа, которую предлагает КНР в рамках будущих контрактов, не устраивает Москву», — уточнили в статье.
Президент Владимир Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» для поставок отечественного газа в Китай стал «сделкой века». Он отмечал, что благодаря нему вырос уровень успешной реализации совместных проектов России и Китая, среди которых — подключение китайских компаний к СПГ-проектам РФ и строительство новых атомных энергоблоков в КНР с участием российских специалистов.