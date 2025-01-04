Кремль ответил на желание Вучича провести переговоры с Путиным

Песков — о Вучиче: контакты Путина с друзьями России согласовывают оперативно

Администрация президента России Владимира Путина максимально оперативно организовывает международные контакты с друзьями и партнерами страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможных переговорах главы государства с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Разговоры с нашими друзьями и партнерами на высшем и иных уровнях согласовываются максимально оперативно», — заявил представитель Кремля.

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что обсудит с российским лидером Владимиром Путиным вероятные санкции США против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), доля в которой принадлежит «Газпром нефти».

«Рассчитываю запросить разговор с Путиным около 20 января, когда увижу результаты переговоров с новой администрацией США», — заявил президент Сербии.

Он подчеркнул, что даже не рассматривает вопрос об отчуждении доли российской компании в NIS, поэтому намерен обсудить дальнейшие шаги по работе предприятия с Путиным.

По словам Вучича, американцы объявят о санкциях до 15 января, поэтому у Сербии останется всего 30 дней для разрешения ситуации, пока рестрикции не вступят в силу.