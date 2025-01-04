Вучич поговорит с Путиным об ожидаемых санкциях США

Вучич намерен поговорить с Путиным об ожидаемых санкциях США против NIS

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о намерении переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным в конце января об ожидаемых санкциях США против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом он сказал на заседании правительства республики, его слова привело агентство Танјуг .

«Рассчитываю запросить разговор с Путиным около 20 января, когда увижу результаты переговоров с новой администрацией США», — сказал Вучич.

Президент республики подчеркнул, что сербы не пираты и не грабители, как некоторые западные страны. Поэтому вариант отчуждения долей России в компании рассмотрят лишь в крайнем случае, если Сербию поставят «на грань выживания».

Ранее себский президент подтвердил, что NIS попадет под санкции США. Это связано с тем, что 50% компании принадлежит «Газпром нефти», еще 6,15% — «Газпрому», а Сербия контролирует лишь 29,87%.