Кремль оценил обращение Токаева к Трампу как к «великому лидеру»

Песков сообщил, что Кремль видел приветствие Токаева Трампу в Вашингтоне

Фото: РИА «Новости»

Российские власти заметили приветствие главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева Дональду Трампу в Вашингтоне. Об этом корреспонденту «Коммерсанта» рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 

Пресса сообщала, что Токаев на встрече с Трампом охарактеризовал последнего как «посланного небесами великого лидера».

Президент Казахстана отметил, что глава Белого дома может считаться «президентом мира» в контексте остановленных Трампом военных конфликтов. 

Также Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что «мудрая и смелая» политика Дональда Трампа должна поддерживаться странами всего мира. 

Песков подтвердил, что в Москве внимательно следили за визитом казахстанского лидера и знакомы с его заявлением. Кроме того, добавил представитель Кремля, на встрече в Анкоридже российская сторона придерживалась той же тональности.  

Токаев посетил Вашингтон всего за несколько дней до визита в Москву. В Кремле допускали, что 12 ноября президент России Владимир Путин расскажет своему казахстанскому коллеге о ситуации вокруг Украины

