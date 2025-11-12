Кремль оценил обращение Токаева к Трампу как к «великому лидеру»

Российские власти заметили приветствие главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева Дональду Трампу в Вашингтоне. Об этом корреспонденту «Коммерсанта» рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Пресса сообщала, что Токаев на встрече с Трампом охарактеризовал последнего как «посланного небесами великого лидера».

Президент Казахстана отметил, что глава Белого дома может считаться «президентом мира» в контексте остановленных Трампом военных конфликтов.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что «мудрая и смелая» политика Дональда Трампа должна поддерживаться странами всего мира.

Песков подтвердил, что в Москве внимательно следили за визитом казахстанского лидера и знакомы с его заявлением. Кроме того, добавил представитель Кремля, на встрече в Анкоридже российская сторона придерживалась той же тональности.

Токаев посетил Вашингтон всего за несколько дней до визита в Москву. В Кремле допускали, что 12 ноября президент России Владимир Путин расскажет своему казахстанскому коллеге о ситуации вокруг Украины.