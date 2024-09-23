Кремль отреагировал на сообщения об испытаниях ракеты «Сармат»

Кремль не располагает данными о проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Все вопросы необходимо задавать военным, так как это их зона ответственности, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на появление в западных СМИ информации о том, что последние испытания на космодроме Плесецк прошли неудачно.

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это, скорее, вопрос, который относится к компетенции наших военных. Поэтому я рекомендую туда обращаться», — заявил Песков.

О том, что на одной из стартовых площадок российского космодрома Плесецк появилась огромная воронка со следами пожара, ранее сообщила группа OSINT-аналитиков со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Planet Labs.

По мнению специалистов, причиной стали неудачные испытания ракеты «Сармат», которая взорвалась в шахте, повредив инфраструктуру площадки «Юбилейная». По одной из версий, источником детонации стало жидкое ракетное топливо — им заправляли носитель.

Версию о том, что причиной появления кратера стали неудачные испытания «Сармата», поддержал старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

В сентябре прошлого года генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов объявил, что первый расчет стратегического ракетного комплекса «Сармат» поступил на боевое дежурство. Он пояснил, что это произошло еще в конце 2022 года.

Новые комплексы с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой заменят комплексы «Воевода», находящиеся сейчас в распоряжении Ракетных войск стратегического назначения.