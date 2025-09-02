Кремль опубликовал список документов, подписанных при визите Путина в Китай

В рамках официального визита президента России Владимира Путина в Китай стороны подписали 22 документа о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Соглашения касаются самых разных сфер — от сельского хозяйства, здравоохранения и образования до космоса, атомной энергетики и СМИ. Среди ключевых документов — договор о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией, а также меморандум между «Роскосмосом» и Китайской национальной космической администрацией о включении российского научного прибора в миссию «Чанъэ-7».

Подписаны также меморандумы и соглашения в области инноваций, научных исследований, цифровой трансформации здравоохранения, ветеринарного контроля, а в медиасфере — сразу несколько документов о стратегическом партнерстве российских и китайских изданий и телекомпаний.

Ранее о подписании документов о сотрудничестве России и КНР сообщило Центральное телевидение Китая.