Кремль опроверг участие Путина в соревновании с Байденом

Песков: Путин не участвует в личностном соревновании с Байденом

Президент России Владимир Путин не соревнуется с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным .

Корреспондент выразил мнение, что между Путиным и Байденом существует определенное «личностное соревнование». По этой причине президент США позволяет себе резкие высказывания в отношении российского лидера.

«Соревнование, в котором Путин не участвует. Байден — плоть от плоти американского политического истеблишмента», — ответил Песков.

По мнению пресс-секретаря главы государства, американцы выбрали в мировых делах подход, который «тяготеет к примитивизму». Он также добавил, что Соединенные Штаты всегда пытаются говорить всем, как нужно действовать.

Песков также напомнил о жестком разговоре Путина с Байденом во время телемоста в декабре 2021 года. В ходе общения США показали, что не готовы продолжать диалог.