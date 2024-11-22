Кремль объявил о вечернем совещании Путина без раскрытия темы

Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 ноября, проведет рабочее совещание. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На уточняющие вопросы о теме предстоящей встречи он отвечать не стал, предложив дождаться начала, которое запланировано на 17:00 или 18:00.

«Пока не буду забегать вперед с анонсами. Давайте дождемся. Там будет открытая часть», — пообещал Песков.

Вечером в минувший четверг, 21 ноября, президент России выступил с вечерним обращением. В нем он рассказал о первом боевом испытании новой ракеты средней дальности «Орешник», поразившей военный завод «Южмаш» в Днепропетровске.

Также глава государства предупредил, что страна использует новый вид вооружения для ответа на удары странам, чье оружие использовали против ее территории.