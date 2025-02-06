«Идем немножко другим путем». Связано ли назначение Баканова с проектом Маска
Академик Маринин: новый гендир Роскосмоса Баканов уже работал в этой отрасли
Должность главы Роскосмоса занял Дмитрий Баканов, который возглавлял компанию «Спутниковая система „Гонец“». О том, может ли быть связана перестановка в руководстве госкорпорации с этим проектом, 360.ru рассказал академик российской Академии космонавтики имени Циолковского, член общественного совета Роскосмоса Игорь Маринин.
Причины увольнения Борисова
Юрий Борисов стал гендиректором Роскосмоса, чтобы решить ряд экономических задач, объяснил эксперт. По его мнению, с возложенными на него обязанности тот справился: продолжил традицию безаварийных запусков и урегулировал финансовые вопросы.
«Мне кажется, отставка Борисова не связана с этой группировкой [спутников]. На Борисова, когда его назначили на должность, была поставлена задача разобраться с экономическими вопросами, с большой убыточностью действий предприятий Роскосмоса. И он с этим разобрался», — подчеркнул Маринин.
Он предположил, на смену Борисову специально поставили человека, уже имеющего опыт работы в отрасли.
«Мне кажется, он выполнил свои задачи, и теперь его сменил более амбициозный молодой специалист, который не совсем чужой, а работал в отрасли. По-моему, лет восемь возглавлял предприятие Роскосмоса», — добавил специалист.
Он не исключил, что новый глава Роскосмоса будет проводить еще более грамотную экономическую политику. Маринин уточнил, что изначально система «Гонец», которой занимался Баканов, создавалась для Минобороны, но позже проект сделали гражданским.
«Как раз Баканову было поручено организовать гражданское использование этой системы, и он сделал очень многое за восемь лет, которые возглавлял компанию», — сообщил академик.
Баканов взял на себя управление группировкой этих спутников, после чего к системе подключили управление геостационарными спутниками «Луч», подчеркнул он. По его словам, за это время компания выросла и преодолела экономические проблемы, которые там были.
Планируют ли в России создать аналог Starlink
Эксперт сообщил, что не только американский предприниматель Илон Маск занимается системой спутников — у России тоже есть проект, похожий на Starlink. Он называется «Сфера» и не предусматривает вывода на орбиту сотен или тысяч спутников, отметил Маринин.
«Мы идем немножко другим путем. У нас есть план, утвержденный проект „Сфера“, в котором тоже предполагается создание спутников для непосредственной связи — телефонной связи, — в том числе передачи информации <… > через спутник», — сообщил он.
Эксперт пояснил, что целью проекта станет появление связи в малонаселенных районах. По этой причине система не будет экономически выгодна, и ее будут создавать малыми средствами — небольшим количеством спутников.
«И эта программа утверждена, она идет, создается, и эти спутники будут выпускаться серийно. И серийное производство сейчас в самом начале», — подытожил академик.
Он не исключил, что спутники для «Сферы» начнут выпускать уже в следующем году.