«Идем немножко другим путем». Связано ли назначение Баканова с проектом Маска

Должность главы Роскосмоса занял Дмитрий Баканов, который возглавлял компанию «Спутниковая система „Гонец“». О том, может ли быть связана перестановка в руководстве госкорпорации с этим проектом, 360.ru рассказал академик российской Академии космонавтики имени Циолковского, член общественного совета Роскосмоса Игорь Маринин.

Причины увольнения Борисова

Юрий Борисов стал гендиректором Роскосмоса, чтобы решить ряд экономических задач, объяснил эксперт. По его мнению, с возложенными на него обязанности тот справился: продолжил традицию безаварийных запусков и урегулировал финансовые вопросы.

«Мне кажется, отставка Борисова не связана с этой группировкой [спутников]. На Борисова, когда его назначили на должность, была поставлена задача разобраться с экономическими вопросами, с большой убыточностью действий предприятий Роскосмоса. И он с этим разобрался», — подчеркнул Маринин.

Он предположил, на смену Борисову специально поставили человека, уже имеющего опыт работы в отрасли.

«Мне кажется, он выполнил свои задачи, и теперь его сменил более амбициозный молодой специалист, который не совсем чужой, а работал в отрасли. По-моему, лет восемь возглавлял предприятие Роскосмоса», — добавил специалист.

Он не исключил, что новый глава Роскосмоса будет проводить еще более грамотную экономическую политику. Маринин уточнил, что изначально система «Гонец», которой занимался Баканов, создавалась для Минобороны, но позже проект сделали гражданским.

«Как раз Баканову было поручено организовать гражданское использование этой системы, и он сделал очень многое за восемь лет, которые возглавлял компанию», — сообщил академик.

Баканов взял на себя управление группировкой этих спутников, после чего к системе подключили управление геостационарными спутниками «Луч», подчеркнул он. По его словам, за это время компания выросла и преодолела экономические проблемы, которые там были.