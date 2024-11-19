Кремль объяснил поправки к ядерной доктрине новыми реалиями

Песков объяснил поправки в ядерную доктрину изменением обстановки в мире

Одобренные президентом России Владимиром Путиным изменения ядерной доктрины России привели документ в соответствии с ситуацией, которая сложилась в мире. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что внесение поправок важно для уточнения новых обстоятельств по использованию Россией ядерного оружия.

«Это было необходимо, чтобы обеспечить адаптацию нашего видения применения ядерного оружия к реалиям сегодняшнего дня», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 ноября, подписал обновленную версию доктрины ядерного сдерживания. В документ добавили пункт о возможности ответа на агрессию со стороны неядерного государства, если его поддержит или станет еще одним участником конфликта страна, обладающая ядерным оружием.

Кроме того, Россия посчитает совместным нападением агрессию любого государства, состоящего военном блоке, альянсе или коалиции.