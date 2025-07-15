«В доме должен быть хозяин». В отключениях интернета призвали навести порядок

В России необходимо выработать четкую структуру, кто именно и при каких обстоятельствах уполномочен отвечать за отключения мобильного интернета. Об этом 360.ru заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«В любом доме должен быть хозяин. Сегодня информация об отключении сетей приходит от МЧС, спецслужб, МВД — кого угодно. Нет регламента, кто имеет право присылать такую информацию», — сказал он.

Муртазин отметил, что в настоящий момент разные ведомства могут заставить операторов отключить мобильный интернет.

«Это в корне неправильно. За отключение должны отвечать конкретные лица и нести за это ответственность. Государство должно выработать структуру, кто именно за это отвечает и по каким каналам. Рано или поздно у нас случится ситуация, когда телефонный хулиган представится операторам кем-то, интернет отключат, и концов не найти», — допустил аналитик.

В пресс-службе «Билайна» 360.ru заявили, что оператор поддерживает централизацию процесса введения временных ограничений на работу сети, а также сохранение доступа к «Госуслугам», приложениям банков и каналам экстренных сообщений

«Мы предлагаем идею обеспечить доступность важнейших цифровых сервисов в условиях возможных ограничений интернета. Технические возможности позволяют создать модель, обеспечивающую приоритетный трафик, сегментацию доступа к жизненно необходимым сервисам. Однако подчеркнем, что для осуществления такого сценария должно быть соответствующее решение регулирующих органов», — заявили в пресс-службе.

Введение единых правил отключения мобильного интернета в России обсуждают Минцифры и бизнес.