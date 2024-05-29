Кремль объяснил назначение Дюмина секретарем Госсовета

Песков объяснил ротацией назначение Дюмина секретарем Госсовета

Фото: Пресс-служба Кремля

Назначение Алексея Дюмина секретарем Государственного совета России связано с ротацией во власти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело издание Ura.ru.

Помощник российского лидера Игорь Левитин поменял область кураторства, объяснил официальный представитель Кремля. Теперь тему работы Госсовета курирует помощник президента Дюмин.

«Это связано с ротационными процессами», — подчеркнул Песков.

Секретарь Госсовета займется решением вопросов функционирования этой структуры, добавил пресс-секретарь президента.

Указ о назначении Дюмина секретарем Госсовета 29 мая подписал глава государства Владимир Путин. Документ вступил в силу в этот же день.

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